FIFA розслідує ситуацію з низькою явкою фанатів на матчі ЧС-2018

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Міжнародна федерація футболу розбирається в причинах низької відвідуваності матчу групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року між збірними Уругваю та Єгипту, який пройшов в Єкатеринбурзі (Росія). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

“Ми можемо підтвердити, що на матч між Єгиптом і Уругваєм в Єкатеринбурзі було виділено 32 278 квитків. Місткість стадіону складає 33 061 місце. Той факт, що зареєстрована відвідуваність не відповідала кількості квитків може пояснюватися різними причинами, які FIFA в даний час з’ясовує”, — цитує The Telegraph представника Міжнародної федерації футболу.

Видання зазначає, що прогалини у натовпі також були помічені під час гри Марокко проти Ірану в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, другий ігровий день чемпіонату світу з футболу розпочався протистоянням у групі А між Уругваєм і Єгиптом. Кульмінацією протистояння стали останні хвилини баталії. Спочатку удар Кавані зі штрафного на 88 хвилині обернувся влучанням у стійку. А згодом подача зі штрафного Санчеса призвела до результативного удару головою Хіменеса — 1:0.

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