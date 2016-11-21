ФІФА представила номінантів на премію "найкращий гол року" 2016
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. ФІФА представила номінантів на премію імені Ференца Пушкаша, котрий присуджується автору найкрасивішого гола за підсумками року, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.
10 номінантів на премію Пушкаша 2016:
Маріо Гаспар (Іспанія) – 13.11.2015, Іспанія проти Англії, товариський матч;
Хломфо Кекана (ПАР) – 26.03.2016, Камерун проти ПАР, відбірковий матч Кубку Африканських Націй;
Марлон (Бразилія) – 21.04.2016, "Корінтіанс" проти "Кобресаля", Кубок Лібертадорес;
Ліонель Мессі (Аргентина) – 21.06.2016, США проти Аргентини, Копа Амеріка;
Неймар (Бразилія) – 08.11.2015, "Барселона" проти "Вільяреала", чемпіонат Іспанії;
Сауль Ньїгес (Іспанія) – 27.04.2016, "Атлетіко" проти "Баварії", Ліга чемпіонів УЄФА;
Хел Робсон-Кану (Уельс) – 01.07.2016, Уельс проти Бельгії, Євро-2016;
Даніушка Родрігес (Венесуела) – 14.03.2016, Венесуела U-17 проти Колумбії U-17, чемпіонат Південної Америки серед жінок;
Сімон Скрабб (Фінляндія) – 31.10.2015, "Ефле" проти "Атвідаберга", чемпіонат Швеції;
Мохд Фаїз Субрі (Малайзія) – 16.02.2016, "Пенанг" проти "Паханга", чемпіонат Малайзії.
Нагадаємо, ФІФА назвала 23 претендентів на звання найкращого футболіста року.