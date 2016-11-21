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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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ФИФА представила номинантов на премию "лучший гол года"

Киев • УНН

 • 10474 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. ФИФА представила номинантов на премию имени Ференца Пушкаша, которая присуждается автору самого красивого гола по итогам года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

ФИФА представила номинантов на премию "лучший гол года"

10 номинантов на премию Пушкаша 2016:

Марио Гаспар (Испания) - 13.11.2015, Испания против Англии, товарищеский матч;

Хломфо Кекана (ЮАР) - 26.03.2016, Камерун против ЮАР, отборочный матч Кубка Африканских Наций

Марлон (Бразилия) - 21.04.2016, "Коринтианс" против "Кобресаль", Кубок Либертадорес;

Лионель Месси (Аргентина) - 21.06.2016, США против Аргентины, Копа Америка;

Неймар (Бразилия) - 08.11.2015, "Барселона" против "Вильярреала", чемпионат Испании;

Сауль Ньигес (Испания) - 27.04.2016, "Атлетико" против "Баварии", Лига чемпионов УЕФА;

Хэл Робсон-Кану (Уэльс) - 01.07.2016, Уэльс против Бельгии, Евро-2016;

Даниушка Родригес (Венесуэла) - 14.03.2016, Венесуэла U-17 против Колумбии U-17, чемпионат Южной Америки среди женщин;

Симон Скрабб (Финляндия) - 31.10.2015, "Ефле" против "Атвидаберга", чемпионат Швеции;

Мохд Фаиз СУБР (Малайзия) - 16.02.2016, "Пенанг" против "Паханг", чемпионат Малайзии.

Напомним, ФИФА назвала 23 претендентов на звание лучшего футболиста года.

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