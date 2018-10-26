ФГВФО вимагає продовження розслідування по співучасникам банкрутства банку "Хрещатик"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оскаржив припинення розслідування за фактом нанесення збитків державі посадовими особами Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Про це пише видання "Подробиці", передає УНН.

Як повідомляється в постанові Святошинського районного суду Києва, ФГВФО оскаржив закриття відповідного кримінального провадження слідчим Святошинського УП ГУНП. Скарга Фонду, як зазначено, прийнята судом до розгляду.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що напередодні банкрутства банку "Хрещатик" БХФЗ переклав понад 11 млн грн на рахунки 58 фізичних осіб-підприємців. Платежі були розбиті на суми, менші 200 тис. Грн, що в подальшому давало можливість власникам рахунків претендувати на відшкодування коштів державою. За даними ЗМІ, всі платежі були відправлені після закінчення банківського дня.

Як повідомлялося, в ході розслідування кримінального провадження №42018101080000023 було встановлено, що 1 квітня 2016 року клієнтом ПАТ "КБ" Хрещатик "акціонерним товариством" НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" в післяопераційний час, а саме з 17:26 до 00:00 , на адресу банку було направлено 58 платіжних доручень про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Борщагівського ХФЗ, відкритого в ПАТ "КБ" Хрещатик ", на користь 58 фізичних осіб із зазначенням призначенням платежу" надання позики за Договором б / н від 31.03.2016 без ПДВ ".

Згідно з даними про рух коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ, суми "позик" по 57 з 58 платіжних доручень становили 195 тис. Грн, а за одним платіжним дорученням - 30 тис. Грн. Таким чином, сума кожної операції не перевищувала встановлену Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" максимальну гарантовану суму відшкодування в 200 000 грн.

Рахунки фізосіб були відкриті 1 квітня 2016 року, в той же день, коли Борщагівський ХФЗ направив платіжні доручення. Оскільки в призначеннях платежу вказано, що договори укладені 31 березня 2016 року, то на момент їх укладення неможливо було внести реквізити фізосіб для перерахування (вони були відкриті тільки на наступний день). Тобто договору не містили обов'язкових реквізитів.

Здійснюючи огляд і аналіз руху коштів по рахунку Борщагівського ХФЗ з моменту його відкриття по 5 квітня 2016 року, слідчі встановили, що в історії транзакцій відсутні перерахування з призначенням платежу "надання позики". Однак в післяопераційний час в день, що передує визнанню банку проблемним, фармвиробник здійснив відразу 58 таких платежів.

На думку представників слідства, дії працівників ПАТ "КБ" Хрещатик ", АТ" НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та 58 фізичних осіб (одержувачів коштів) свідчать лише про формальне списання безготівкових коштів з рахунку юридичної особи на спеціально відкриті для цієї мети рахунки фізосіб на загальну суму 11,1 млн грн.

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