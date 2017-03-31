Фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней

"Загальний обсяг нарахованих компенсацій за вилучених свиней в епізоотичних осередках АЧС у Київській області становив 961 650 грн. У 2017 році – 61 599,24 грн. На даний час нараховані кошти власникам вилучених тварин не виплачено", - йдеться у повідомленні ОДА.

Нагадаємо, у Черкаській області минулого року компенсацій за АЧС фермерам не платили, хоча спалахи у цьому регіоні були зафіксовані.

Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

Додамо, що станом на кінець 2016 року збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.