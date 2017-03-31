Фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Київській області компенсації за вилучених у зв’язку із африканською чумою свиней фермерам не виплачені. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Київській ОДА.
"Загальний обсяг нарахованих компенсацій за вилучених свиней в епізоотичних осередках АЧС у Київській області становив 961 650 грн. У 2017 році – 61 599,24 грн. На даний час нараховані кошти власникам вилучених тварин не виплачено", - йдеться у повідомленні ОДА.
Нагадаємо, у Черкаській області минулого року компенсацій за АЧС фермерам не платили, хоча спалахи у цьому регіоні були зафіксовані.
Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
Додамо, що станом на кінець 2016 року збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.