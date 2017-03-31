Фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней

"Общий размер начисленных компенсаций за изъятых свиней в эпизоотических очагах АЧС в Киевской области составил 961 650 грн. В 2017 году - 61 599,24 грн. В настоящее время начисленные средства владельцам изъятых животных не выплачена", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, в Черкасской области в прошлом году компенсаций за АЧС фермерам не платили, хотя вспышки в этом регионе были зафиксированы.

Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Добавим, что по состоянию на конец 2016 года убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн.