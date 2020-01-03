Фехтувальницю Харлан названо кращою спортсменкою України у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Національний олімпійський комітет України в дванадцяте визнав Олімпійську чемпіонку Пекіна-2008, бронзову призерку Лондона-2012, дворазову призерку Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольгу Харлан найкращою спортсменкою місяця. Про це свідчить сайт НОК України, передає УНН.
Високого визнання НОК шестиразова чемпіонка світу отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар’єрі.
Зазначається, що звання найкращого тренера грудня отримав наставник Харлан — Юрій Марченко.
Додамо, для досвідченої фехтувальниці це вже дванадцяте високе визнання Олімпійського комітету, що є рекордом серед усіх українських спортсменів. Слідом за Харлан за кількістю цих нагород щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань найкращим спортсменом місяця.