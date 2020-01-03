Фехтовальщицу Харлан названа лучшей спортсменкой Украины в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины двенадцатый признал Олимпийскую чемпионку Пекина-2008, бронзового призера Лондона-2012, двукратный призер Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольга Харлан лучшей спортсменкой месяца. Об этом свидетельствует сайт НОК Украины, передает УНН.
Высокого признания НОК шестикратная чемпионка мира получила благодаря блестящей победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). По итогам сезона второй раз подряд Харлан выиграла общий зачет в саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере.
Отмечается, что звание лучшего тренера декабря получил наставник Харлан — Юрий Марченко.
Добавим, для опытной фехтовальщицы это уже двенадцатый высокое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов. Вслед за Харлан по количеству этих наград плотно идет Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний лучшим спортсменом месяца.