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Федерер та Джокович стали півфіналістами Підсумкового турніру ATP

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У групі В (квартет Хьюїтта) відбулися два поєдинки Підсумкового турніру АТР, що триває в Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.

Другий номер світового рейтингу швейцарець Роджер Федерер за 1 годину та 17 хвилин завдав поразки Кевіну Андерсону з ПАР (4) — 6:4, 6:3.

В іншому протистоянні квартету австрієць Домінік Тім впорався з тиском Кея Нісікорі з Японії — 6:1, 6:4.

Таким чином, після трьох турів даної групи Федерер і Тім мають по 2 виграші та одержали путівки до півфіналу, причому з першого місця пробився Федерер.

Варто відзначити, що перед заключним туром групи А Новак Джокович гарантував собі перепустку до 1/2 фіналу. Ім’я останнього півфіналісту стане відомими сьогодні.

Українські Національні Новини

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