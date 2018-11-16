Федерер и Джокович стали полуфиналистами итогового турнира ATP
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В группе В (квартет Хьюитта) состоялись два поединка Итогового турнира АТР, который проходит в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Второй номер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер за 1 час и 17 минут нанес поражение Кевину Андерсону из ЮАР (4) — 6:4, 6:3.
В другом противостоянии квартета австриец Доминик Тим справился с давлением Кея Нисикори из Японии — 6:1, 6:4.
Таким образом, после трех туров данной группы Федерер и Тим имеют по 2 выигрыша и получили путевки в полуфинал, причем с первого места пробился Федерер.
Стоит отметить, что перед заключительным туром группы А Новак Джокович гарантировал себе путевку в 1/2 финала. Имя последнего полуфиналиста станет известными сегодня.