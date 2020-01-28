Федерер назвав незаслуженим свій вихід в півфінал AUS Open

Іменитий швейцарець вийшов тріумфатором в 5-сетовому протистоянні, яке тривало 3 години і 28 хвилин, над американцем Теннісом Сандгреном – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Причому впродовж гри Федереру вдалося відіграти одразу сім матч болів (6 із них були на подачі Федерера).

"Іноді потрібно везіння. Коли у суперника сім матчболів, ти нічого не контролюєш. Не знаю, я просто сподівався, що він не заб'є віннерс. А якщо він пару раз помилиться, то хто знає, що у нього буде в голові. Але навіть це не мало значення. Мені неймовірно пощастило. Потім я знову почав відчувати себе краще, тиск пропав, і я просто намагався грати. Мені знову пощастило з брейком у п'ятому сеті, а потім я добре подавав. Я не заслужив цю перемогу, але я виграв і напрочуд радий цьому", - наголосив 3-й сіяний.

Зауважимо, що Федерер став найстаршим півфіналістом даних змагань починаючи з 1977 року. Наразі Федереру 38 років.