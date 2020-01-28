Федерер назвал незаслуженным свой выход в полуфинал AUS Open

Именитый швейцарец вышел триумфатором в 5-сетовом противостоянии, которое продолжалось 3:00 и 28 минут, над американцем теннис Сандгрен - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Причем на протяжении игры Федереру удалось сыграть сразу семь матч боллов (6 из них были на подаче Федерера).

"Иногда нужно везение. Когда у соперника семь матчболов, ты ничего не контролируешь. Не знаю, я просто надеялся, что он не забьет виннерс. А если он пару раз ошибется, то кто знает, что у него будет в голове. Но даже это не имело значения. Мне невероятно повезло. потом я снова начал чувствовать себя лучше, давление пропал, и я просто пытался играть. Мне опять повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал. я не заслужил эту победу, но я выиграл и удивительно рад этому", - подчеркнул 3-й сеяный.

Заметим, что Федерер стал самым старшим полуфиналистом данных соревнований, начиная с 1977 года. Сейчас Федереру 38 лет.