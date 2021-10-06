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ФБУ оголосила про створення першого в історії України клубу з баскетболу 3х3

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Києві в офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч присвячена створенню першої професійної чоловічої української команди з баскетболу 3х3, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Команда отримала назву “Кельти-Буковель”. Базуватися команда буде в Івано-Франківську. В планах — участь у “Челенджерах” і “Мастерсах” з баскетболу 3×3.

Лідерами створеної команди мають стати екс-гравці збірної Нікіта Руслов та Антон Мусієнко. Руслов в своєму активі має “бронзу” Ліги націй 2019 та срібло чемпіонату світу з баскетболу 3×3 в категорії U-23 у 2019 році. У вересні в складі національної збірної Руслов став чвертьфіналістом чемпіонату Європи з баскетболу 3×3. Мусієнко у складі збірної України U-23 у 2021 році став бронзовим призером Ліги Націй і чемпіонату Європи.

Цитата

“Ми стоїмо на порозі нової історії. Пройдуть роки і саме цих хлопців будуть згадувати, як першопрохідців. Завдання — максимальні. Хочеться бачити українських баскетболістів на п’єдесталі, з медалями, на Олімпійських іграх”, — зазначив президент ФБУ Михайло Бродський.

Нагадаємо

Чемпіон світу Газоль створив першу в історії Іспанії професійну команду з баскетболу 3×3.

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