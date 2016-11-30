Фармсклади та аптеки не перевіряють на наявність засобів безперебійного електропостачання - Держлікслужба

КИЇВ. 30 листопада. УНН. До повноважень Держлікслужби належать контроль за тим, які фармацевтичні склади та аптеки забезпечуються схоронність лікарських засобів, проте наявність або відсутність генераторів служба не перевіряє. Держлікслужба також не може перевірити як здійснюється електропостачання на підприємства зберігання ліків, хоча медпрепарати і повинні зберігатися із дотриманням певних температурних режимів. Про це УНН повідомили у Держлікслужбі.