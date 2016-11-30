Фармсклади та аптеки не перевіряють на наявність засобів безперебійного електропостачання - Держлікслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. До повноважень Держлікслужби належать контроль за тим, які фармацевтичні склади та аптеки забезпечуються схоронність лікарських засобів, проте наявність або відсутність генераторів служба не перевіряє. Держлікслужба також не може перевірити як здійснюється електропостачання на підприємства зберігання ліків, хоча медпрепарати і повинні зберігатися із дотриманням певних температурних режимів. Про це УНН повідомили у Держлікслужбі.
“Це питання суб’єкта господарювання, яким чином він забезпечує схоронність лікарських засобів. Він повинен забезпечити схоронність лікарських засобів, Держлікслужба звісно ж перевіряє схоронність лікарських засобів, бо лікарські засоби повинні зберігатися у певних температурних режимах, мають бути відповідні умови зберігання, а саме наявність генераторів у суб'єктів господарювання - ні, не перевіряємо.
Норми щодо перевірки Держлікслужбою наявності генераторів немає.
Це не є повноваження Держліклсужби щодо генераторів, теплопостачання. Але умови, щоб збігалися лікарські засоби мають бути створені”, — повідомили у Держлікслужбі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, не всі аптеки готові до віялових відключень світла. Лише частина з опитаних представників різних фармзакладів повідомили що мають генератори на випадок вимкнення світла, аби забезпечувати роботу холодильників з ліками.
Тим часом, експерти попереджають, що разі віялових відключень електроенергії, аптеки, а власне ліки, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, опиняються під загрозою.
І якщо аптечний заклад не забезпечений генератором, який підтримує температуру в холодильнику на випадок відключення електроенергії, то низка медпрепаратів можуть за короткий проміжок часу просто перетворитися на отруту.
Також нагадаємо, великі фармсклади зобов’язані гарантувати дотримання температурного режиму у разі віялових відключень електроенергії.
За словами С.Дяченка, на Київську область можуть чекати віялові відключення електроенергії. Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.
З аналогічних причин, вимикати електропостачання, можуть у різних регіонах країни.
Разом з тим, населені пункти країни періодично залишаються без електропостачання через аварії та стихії.