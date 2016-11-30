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Фармсклады и аптеки не проверяют на наличие средств бесперебойного электроснабжения - Гослекслужба

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. К полномочиям Гослекслужбы принадлежат контроль за тем, какие фармацевтические склады и аптеки обеспечивают сохранность лекарственных средств, однако наличие или отсутствие генераторов служба не проверяет. Гослекслужба также не может проверить как осуществляется электроснабжение на предприятия хранения лекарств, хотя медпрепараты и должны храниться с соблюдением определенных температурных режимов. Об этом сообщили УНН в Гослекслужбе.

Фармсклады и аптеки не проверяют на наличие средств бесперебойного электроснабжения - Гослекслужба

"Этот вопрос предприятия, каким образом оно обеспечивает сохранность лекарственных средств. Оно должно обеспечить сохранность лекарственных средств, Гослекслужба конечно же проверяет сохранность лекарственных средств, так как лекарственные средства должны храниться в определенных температурных режимах, должны быть соответствующие условия хранения, а именно наличие генераторов у субъектов хозяйствования - нет, не проверяем.

Нормы о проверке Гослекслужбой наличия генераторов нет.

Это не полномочия Гослекслужбы относительно генераторов, теплоснабжения. Но условия, чтобы совпадали лекарственные средства должны быть созданы", - сообщили в Гослекслужбе.

Напомним, как сообщал УНН, не все аптеки готовы к веерным отключениям света. Лишь часть из опрошенных представителей различных фармучреждений сообщили об имеющихся генераторах на случай отключения света, чтобы обеспечивать работу холодильников с лекарствами.

Между тем, эксперты предупреждают, что при веерных отключениях электроэнергии, аптеки, а собственно лекарства, которые требуют специального температурного режима хранения, оказываются под угрозой.

И если аптечное учреждение не обеспечено генератором, который поддерживает температуру в холодильнике на случай отключения электроэнергии, то ряд медпрепаратов могут за короткий промежуток времени просто превратиться в яд.

Также напомним, большие фармсклады обязаны гарантировать соблюдение температурного режима при веерных отключениях электроэнергии.

По словам С.Дяченко, Киевскую область могут ожидать веерные отключения электроэнергии. В частности, это может быть в случае холодной зимы.

По аналогичным причинам, выключать электроснабжение могут в разных регионах страны.

Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварии и стихии.

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