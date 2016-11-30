Фармсклады и аптеки не проверяют на наличие средств бесперебойного электроснабжения - Гослекслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. К полномочиям Гослекслужбы принадлежат контроль за тем, какие фармацевтические склады и аптеки обеспечивают сохранность лекарственных средств, однако наличие или отсутствие генераторов служба не проверяет. Гослекслужба также не может проверить как осуществляется электроснабжение на предприятия хранения лекарств, хотя медпрепараты и должны храниться с соблюдением определенных температурных режимов. Об этом сообщили УНН в Гослекслужбе.
"Этот вопрос предприятия, каким образом оно обеспечивает сохранность лекарственных средств. Оно должно обеспечить сохранность лекарственных средств, Гослекслужба конечно же проверяет сохранность лекарственных средств, так как лекарственные средства должны храниться в определенных температурных режимах, должны быть соответствующие условия хранения, а именно наличие генераторов у субъектов хозяйствования - нет, не проверяем.
Нормы о проверке Гослекслужбой наличия генераторов нет.
Это не полномочия Гослекслужбы относительно генераторов, теплоснабжения. Но условия, чтобы совпадали лекарственные средства должны быть созданы", - сообщили в Гослекслужбе.
Напомним, как сообщал УНН, не все аптеки готовы к веерным отключениям света. Лишь часть из опрошенных представителей различных фармучреждений сообщили об имеющихся генераторах на случай отключения света, чтобы обеспечивать работу холодильников с лекарствами.
Между тем, эксперты предупреждают, что при веерных отключениях электроэнергии, аптеки, а собственно лекарства, которые требуют специального температурного режима хранения, оказываются под угрозой.
И если аптечное учреждение не обеспечено генератором, который поддерживает температуру в холодильнике на случай отключения электроэнергии, то ряд медпрепаратов могут за короткий промежуток времени просто превратиться в яд.
Также напомним, большие фармсклады обязаны гарантировать соблюдение температурного режима при веерных отключениях электроэнергии.
По словам С.Дяченко, Киевскую область могут ожидать веерные отключения электроэнергии. В частности, это может быть в случае холодной зимы.
По аналогичным причинам, выключать электроснабжение могут в разных регионах страны.
Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварии и стихии.