Facebook розробив програму для цензурування новин у стрічці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Компанія Facebook створила програму, яка дозволить обмежити доступ до певних повідомлень у стрічках окремих користувачів. Це було з роблено з метою повернення на ринок Китаю, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Про нову розробку New York Times розповіли кілька джерел в компанії. За їх словами, функція дасть змогу приховувати деякі повідомлення від користувачів, для яких вони у стрічці небажані, особливо користувачів з Китаю, де соцмережа заборонена з 2009 року.
Як повідомляв УНН, компанія Facebook планує викупити свої акції на суму 6 млрд дол. в 2017 році.