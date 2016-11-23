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Facebook розробив програму для цензурування новин у стрічці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Компанія Facebook створила програму, яка дозволить обмежити доступ до певних повідомлень у стрічках окремих користувачів. Це було з роблено з метою повернення на ринок Китаю, передає УНН з посиланням на The New York Times.

Facebook розробив програму для цензурування новин у стрічці

Про нову розробку New York Times розповіли кілька джерел в компанії. За їх словами, функція дасть змогу приховувати деякі повідомлення від користувачів, для яких вони у стрічці небажані, особливо користувачів з Китаю, де соцмережа заборонена з 2009 року.

Як повідомляв УНН, компанія Facebook планує викупити свої акції на суму 6 млрд дол. в 2017 році.

 

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