Facebook розробив програму для цензурування новин у стрічці

Про нову розробку New York Times розповіли кілька джерел в компанії. За їх словами, функція дасть змогу приховувати деякі повідомлення від користувачів, для яких вони у стрічці небажані, особливо користувачів з Китаю, де соцмережа заборонена з 2009 року.

Як повідомляв УНН, компанія Facebook планує викупити свої акції на суму 6 млрд дол. в 2017 році.