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Facebook разработал программу для цензурирования новостей в ленте

Киев • УНН

 • 10872 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания Facebook создала программу, которая позволит ограничить доступ к определенным сообщениям в лентах отдельных пользователей. Это было сделано с целью возвращения на рынок Китая, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Facebook разработал программу для цензурирования новостей в ленте

О новой разработке New York Times рассказали несколько источников в компании. По их словам, функция позволит скрывать некоторые сообщения пользователей, для которых они в ленте нежелательны, особенно пользователей из Китая, где соцсеть запрещена с 2009 года.

Как сообщал УНН, компания Facebook планирует выкупить свои акции на сумму 6 млрд долл. в 2017 году.

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