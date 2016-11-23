Facebook разработал программу для цензурирования новостей в ленте

О новой разработке New York Times рассказали несколько источников в компании. По их словам, функция позволит скрывать некоторые сообщения пользователей, для которых они в ленте нежелательны, особенно пользователей из Китая, где соцсеть запрещена с 2009 года.

Как сообщал УНН, компания Facebook планирует выкупить свои акции на сумму 6 млрд долл. в 2017 году.