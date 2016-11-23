Facebook разработал программу для цензурирования новостей в ленте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Компания Facebook создала программу, которая позволит ограничить доступ к определенным сообщениям в лентах отдельных пользователей. Это было сделано с целью возвращения на рынок Китая, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
О новой разработке New York Times рассказали несколько источников в компании. По их словам, функция позволит скрывать некоторые сообщения пользователей, для которых они в ленте нежелательны, особенно пользователей из Китая, где соцсеть запрещена с 2009 года.
Как сообщал УНН, компания Facebook планирует выкупить свои акции на сумму 6 млрд долл. в 2017 году.