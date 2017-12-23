Facebook і Instagram Кадирова стали недоступними
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Профілі голови Чечні Рамзана Кадирова в соціальній мережі Facebook та Instagram стали недоступними для користувачів, передає УНН.
При спробі зайти на його сторінку повідомляється, що вона недоступна: можливо ви скористалися невірної посиланням або сторінка була видалена.
Також не працює сторінка Кадирова на Facebook.
Поки невідомо, чи сторінки заблокoвані, чи це особисте рішенням лідера Чечні.
Нагадаємо, США внесли до санкційного списку п'ятьох росіян, включно голову Чечні Рамзана Кадирова.