Ф.-В.Штайнмаєр: у НАТО занепокоєні заявою Д.Трампа

За його словами, останні заяви Д.Трампа про Євросоюз та НАТО були сприйняті з подивом та занепокоєнням не лише у Брюсселі.

Ф.-В.Штайнмаєр, який бере участь у зустрічі голів МЗС країн ЄС, заявив, що інтерв'ю Д.Трампа німецькій газеті Bild у понеділок "ймовірно, вплине, якщо не повністю визначить порядок денний" у Брюсселі. Реагуючи заяву обраного американського президента про НАТО, німецький політик зазначив, що вони суперечать висловлюванням майбутнього міністра оборони США час слухань в Конгресі.

"Поглянемо, як ці заяви вплинуть на політику США", - зазначив Ф.-В.Штайнмаєр.

Прес-секретар НАТО повідомив, що у Брюсселі, як і раніше, розраховують на виконання США своїх зобов'язань при новому президенті, які стосуються їхнього "внеску в Альянс" та "гарантій безпеки в Європі".

Представник НАТО послався на заяву Й.Столтенберга від 6 грудня минулого року. Як повідомив тоді Генсек Альянсу, після перемоги на президентських виборах Д.Трамп зробив відповідні заяви у телефонних розмовах не лише з ним, але й з низкою глав держав та урядів Європи.

Між тим у Москві також заявили, що НАТО - "пережиток минулого". Прес-секретар російського президента Володимира Путіна заявив, що "системною метою цієї організації є конфронтація". "НАТО - справді пережиток минулого, і ми з цим погоджуємось", - прокоментував Д.Пєсков "європейське" інтерв'ю Д.Трампа у понеділок.