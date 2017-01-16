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Ф.-В.Штайнмайер: в НАТО обеспокоены заявлением Д.Трампа

Ф.-В.Штайнмайер: в НАТО обеспокоены заявлением Д.Трампа

Киев • УНН

 • 10137 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, последние заявления Д.Трампа о Евросоюзе и НАТО были восприняты с удивлением и беспокойством не только в Брюсселе.

Ф.-В.Штайнмайер, который принимает участие во встрече глав МИД стран ЕС, заявил, что интервью Д.Трампа немецкой газете Bild в понедельник "вероятно, повлияет, если не полностью определит повестку дня" в Брюсселе. Реагируя на заявление избранное американского президента о НАТО, немецкий политик отметил, что они противоречат высказываниям будущего министра обороны США на слушаниях в Конгрессе.

"Посмотрим, как эти заявления повлияют на политику США", - отметил Ф.-В.Штайнмайер.

Пресс-секретарь НАТО сообщил, что в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение США своих обязательств при новом президенте, касающихся их "вклада в Альянс" и "гарантий безопасности в Европе".

Представитель НАТО сослался на заявление Й.Столтенберга от 6 декабря прошлого года. Как сообщил тогда Генсек Альянса, после победы на президентских выборах Д.Трамп сделал соответствующие заявления в телефонных разговорах не только с ним, но и с рядом глав государств и правительств Европы.

Между тем в Москве также заявили, что НАТО - "пережиток прошлого". Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что "системной целью этой организации является конфронтация". "НАТО - действительно пережиток прошлого, и мы с этим согласны", - прокомментировал Д.Песков "европейское" интервью Д.Трампа в понедельник.

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