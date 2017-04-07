Ф.Фійона перед виступом обсипали борошном
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кандидата в президенти Франсуа Фійона на одному із передвиборчих заходів обсипали борошном,передає УНН з посиланням на BFM TV.
Коли політик йшов до сцени, до нього підскочив чоловік у футболці з написом “студенти за Фійона” і висипав з пакету борошно, засипавши обличчя і костюм Фійона.
Охоронці кандидата одразу зреагували:схопили нападника і поклали його на землю.
Зі сцени Ф.Фійон поскаржився, що став мішенню безпрецедентного переслідування.
“Вони роблять все, що можуть, щоб демотивувати мене. Але, друзі мої, те, що нас не вбиває — робить сильнішими”, — сказав Ф.Фійон.