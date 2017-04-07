Ф.Фийона перед выступлением обсыпали мукой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кандидата в президенты Франсуа Фийона на одном из предвыборных мероприятий осыпали мукой, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
Когда политик шел к сцене, к нему подскочил мужчина в футболке с надписью “студенты по Фийона” и высыпал из пакета муку, засыпав лицо и костюм политика.
Охранники кандидата сразу отреагировали: схватили нападавшего и положили его на землю.
Со сцены Ф.Фийон пожаловался, что стал мишенью беспрецедентного преследования.
“Они делают все, что могут, чтобы демотивировать меня. Но, друзья мои, то, что нас не убивает — делает сильнее”, — сказал Ф. Фийон.