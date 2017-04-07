Ф.Фийона перед выступлением обсыпали мукой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44548 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103420 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158884 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117494 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117166 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112937 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154187 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Ф.Фийона перед выступлением обсыпали мукой

Ф.Фийона перед выступлением обсыпали мукой

Киев  •  УНН

 • 8384 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кандидата в президенты Франсуа Фийона на одном из предвыборных мероприятий осыпали мукой, передает УНН со ссылкой на BFM TV.

 

Когда политик шел к сцене, к нему подскочил мужчина в футболке с надписью “студенты по Фийона” и высыпал из пакета муку, засыпав лицо и костюм политика.

Охранники кандидата сразу отреагировали: схватили нападавшего и положили его на землю.

Со сцены Ф.Фийон пожаловался, что стал мишенью беспрецедентного преследования.

“Они делают все, что могут, чтобы демотивировать меня. Но, друзья мои, то, что нас не убивает — делает сильнее”, — сказал Ф. Фийон.

 

Украинские Национальные Новости

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