Етикетка на пляшці і ковпачок можуть допомогти відрізнити сурогат від легального алкоголю - експерт

“Одним із елементів захисту є зображення Державного Герба України, який знаходиться в центральній частині акцизної марки. Основна його особливість - це рельєфність, яку можна відчути на дотик.

Акцизна марка на легальному алкоголі завжди клеїться в одному й тому самому місці, таким чином, щоб при відкритті пляшки вона обов’язково розривалася. Також, для різних видів горілчаних напоїв акцизні марки мають свій колір. Акцизна марка для вітчизняної лікеро-горілчаної продукції є зеленою, для імпортної — вона має фіолетовий колір”, — розповів він.

Фахівець також порадив звертати окрему увагу і на зовнішній вигляд пляшки того чи іншого алкогольного виробу.

“Етикетка не може бути приклеєна криво, під нею не повинно бути складок чи повітряних "бульбашок". Фарба на етикетці не повинна лишатися на руках, написи повинні бути чіткими, не змазаними. Також на легальній горілці ніколи не буде слідів клею, наприклад, по всій пляшці. Бо заводські умови оформлення плашок це унеможливлюють”, — додав він.

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О.Безуглий зазначив, що кожен поважаючій себе виробник намагається убезпечити свою продукцію від підробки не лише акцизною маркою, але й “авторськими розробками”.

“Бренд "Медофф“, наприклад, використовує у своїх пляшках ковпачки, які неможливо використати повторно, також після відкриття пляшки навколо "горлечка“ з’являється червоне кільце, а всередину випадає "язичок“ з фірмовим гербом. Ми також наносимо свої етикетки із двох частин, що ускладнює підробку, а головне, дає можливість нашим споживачам самостійно відрізнити якісний товар від можливого фальсифікату. На жаль, але фальсифікату сьогодні настільки багато, що дійсно треба знати, як себе від нього убезпечуватися”, — зауважив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ДФС розповіли про масштаби фальсифікату і контрабанди алкоголю.

У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.