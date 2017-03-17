Этикетка на бутылке и колпачок могут помочь отличить суррогат от легального алкоголя - эксперт

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Для того, чтобы защитить себя от покупки поддельной алкогольной продукции, потребителям необходимо обращать внимание на такие ключевые аспекты, как марка акцизного налога, колпачок, этикетка и бутылка, в которую разлито алкоголь. Об этом в комментарии УНН рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

"Одним из элементов защиты является изображение Государственного Герба Украины, который находится в центральной части акцизной марки. Основная его особенность - это рельефность, которую можно почувствовать на ощупь.

Акцизная марка на легальном алкоголе всегда клеится в одном и том же месте, таким образом, чтобы при открытии бутылки она обязательно разрывалась. Также, для различных видов алкогольных напитков акцизные марки имеют свой цвет. Акцизная марка для отечественной ликероводочной продукции является зеленой, для импортной - она ​​имеет фиолетовый цвет ", - рассказал он.

Специалист также посоветовал обращать особое внимание и на внешний вид бутылки того или иного алкогольного изделия.

"Этикетка не может быть приклеена криво, под ней не должно быть складок или воздушных" пузырей ". Краска на этикетке не должна оставаться на руках, надписи должны быть четкими, не смазанный. Также на легальной водке никогда не будет следов клея, например, по всей бутылке. Потому что заводские условия оформления бутылок делают это невозможным ", - добавил он.

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А.Безуглий отметил, что каждый уважающий себя производитель старается обезопасить свою продукцию от подделки не только акцизной маркой, но и "авторскими разработками".

"Бренд" Мэдофф ", например, использует в своих бутылках колпачки, которые невозможно использовать повторно, также после открытия бутылки вокруг " горлышка " появляется красное кольцо, а внутрь выпадает " язычок " с фирменным гербом. Мы также наносим свои этикетки из двух частей, что затрудняет подделку, а главное, дает возможность нашим потребителям самостоятельно отличить качественный товар от возможного фальсификата. увы, но фальсификата сегодня так много, что действительно нужно знать, как себя от него предохранять ", - отметил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, в ГФС рассказали о масштабах фальсификата и контрабанды алкоголя .

В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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