Естонський депутат несподівано для себе вийшов в ефір під час засідання - він лежав голий у ліжку, вейпив і слухав постпанк

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У четвер вранці в Рійгікогу (парламент Естонії) обговорювали тему клімату. Одного з депутатів партії "Вітчизна" Тармо Круусімяє, несподівано підключили до засідання в Zoom, поки він насолоджувався вейпом, лежачи в ліжку і слухаючи музику. Про це пише УНН з посиланням на видання Estonian World.

Цитата

"Тармо, постав своє запитання!" - сказав на відео Мартін Хельме, голова засідання.

Деталі

Тармо не відразу зрозумів, що в прямому ефірі на всю країну транслюється саме він, і кілька секунд намагався усвідомити подію.

Пізніше, вже після засідання, Круусімяє поділився з журналістами думками про те, що сталося.

"У цьому криється принадність і біль віддаленої роботи", - сказав він.

Також Тармо підкреслив, що час його виступу пересунули, саме тому він не підозрював про початок ефіру. Чиновник уточнив, що він приготував доповідь, питання і навіть привів в порядок костюм, але так і не встиг скористатися ним.

Проте журналісти повідомили, що в кадрі Круусімяє поводився, як справжня рок-зірка. Це не випадкове порівняння, адже до початку своєї політичної кар'єри чоловік дійсно займався музикою, виступаючи вокалістом з відомими в Естонії хард-рок групами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Я тут, я не кіт”: прокурор з США випадково використав “котячий” фільтр під час судового засідання в Zoom

imeline pic.twitter.com/blVNM4dUig

— Rait (@tweetmargna) April 15, 2021

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