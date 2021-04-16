Естонський депутат несподівано для себе вийшов в ефір під час засідання - він лежав голий у ліжку, вейпив і слухав постпанк

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"Тармо, постав своє запитання!" - сказав на відео Мартін Хельме, голова засідання.

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Тармо не відразу зрозумів, що в прямому ефірі на всю країну транслюється саме він, і кілька секунд намагався усвідомити подію.

Пізніше, вже після засідання, Круусімяє поділився з журналістами думками про те, що сталося.

"У цьому криється принадність і біль віддаленої роботи", - сказав він.

Також Тармо підкреслив, що час його виступу пересунули, саме тому він не підозрював про початок ефіру. Чиновник уточнив, що він приготував доповідь, питання і навіть привів в порядок костюм, але так і не встиг скористатися ним.

Проте журналісти повідомили, що в кадрі Круусімяє поводився, як справжня рок-зірка. Це не випадкове порівняння, адже до початку своєї політичної кар'єри чоловік дійсно займався музикою, виступаючи вокалістом з відомими в Естонії хард-рок групами.

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