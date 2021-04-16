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Эстонский депутат неожиданно для себя вышел в эфир во время заседания - он лежал голый в постели, вейпил и слушал постпанк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В четверг утром в Рийгикогу (парламент Эстонии) обсуждали тему климата. Один из депутатов партии "Родина" Тармо Круусимяе, неожиданно подключили к заседанию в Zoom, пока он наслаждался вейпом, лежа в постели и слушая музыку. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Estonian World.

Цитата

"Тармо, задай свой вопрос!" - сказал на видео Мартин Хельме, председатель заседания.

Детали

Тармо не сразу понял, что в прямом эфире на всю страну транслируется именно он, и несколько секунд пытался осознать произошедшее.

Позже, уже после заседания, Круусимяе поделился с журналистами мыслями о том, что произошло.

"В этом кроется прелесть и боль удаленной работы", - сказал он.

Также Тармо подчеркнул, что время его выступления передвинули, поэтому он не подозревал о начале эфира. Чиновник уточнил, что он приготовил доклад, вопросы и даже привел в порядок костюм, но так и не успел воспользоваться им.

Однако журналисты сообщили, что в кадре Круусимяе вел себя, как настоящая рок-звезда. Это не случайное сравнения, ведь до начала своей политической карьеры он действительно занимался музыкой, выступая вокалистом с известными в Эстонии хард-рок группами.

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imeline pic.twitter.com/blVNM4dUig

— Rait (@tweetmargna) April 15, 2021

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