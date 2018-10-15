Естонія облаштує кордон з Росією до 2026 року

За його словами, в період з 2018 по 2020 рік завершаться проектувальні та підготовчі роботи з облаштування кордону. Саме ж будівництво буде розділене на сектори і ділянки. Всього планується виділити три сектори, які охоплять річку Нарва, озера і сухопутні ділянки.

“На суші будівництво не буде вестися відразу по всій довжині в 136 км, а точніше, 135,6 км. Воно буде вестися по ділянках з тим, щоб на прикладі однієї ділянки можна було вчитися облаштовувати наступні”, — зазначив голова уряду.

Ратас також підкреслив, що вартість робіт з облаштування кордону з РФ складе 250 млн євро. Ще 70 млн будуть спрямовані на догляд за інфраструктурою під час будівництва. При цьому естонський прем’єр не виключив, що частина цих коштів буде виділена ЄС, оскільки це також є зовнішнім кордоном Євросоюзу.

Кабінет міністрів Естонії затвердив проект облаштування сухопутного кордону з Росією в 2016 році. Як заявляв на той момент голова МВС республіки Ханно Певкур, в інфраструктурному відношенні Таллінн розраховує зробити свій кордон з РФ “найсучаснішим в ЄС”, зі стовідсотковим технічним контролем. Прикордонників забезпечать камерами стеження і безпілотниками, за допомогою яких на планшетний комп’ютер вони в режимі реального часу зможуть отримувати зображення того, що відбувається.

Юридично естонсько-російського кордону поки не існує. Відповідний договір, підписаний в лютому 2014 року главами МЗС Естонії і РФ, відправлений на ратифікацію в парламенти обох країн.

Як повідомляв УНН, в Естонії порушили справу стосовно турфірм за організацію поїздок до Криму.