Эстония обустроит границу с Россией до 2026 года

По его словам, в период с 2018 по 2020 год завершатся проектировочные и подготовительные работы по обустройству границы. Само же строительство будет разделено на сектора и участки. Всего планируется выделить три сектора, которые охватят реку Нарва, озера и сухопутные участки.

“На суше строительство не будет вестись сразу по всей длине в 136 км, а точнее, 135,6 км. Оно будет вестись по участкам с тем, чтобы на примере одного участка можно было учиться обустраивать последующие”, — отметил глава правительства.

Ратас также подчеркнул, что стоимость работ по обустройству границы с РФ составит 250 млн евро. Еще 70 млн будут направлены на уход за инфраструктурой во время строительства. При этом эстонский премьер не исключил, что часть этих средств будет выделена ЕС, поскольку это также является внешней границей Евросоюза.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД республики Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с РФ “самой современной в ЕС”, со стопроцентным техническим контролем. Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками, с помощью которых на планшетный компьютер они в режиме реального времени смогут получать изображение происходящего.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран.

Как сообщал УНН, в Эстонии возбудили дело в отношении турфирм по организации поездок в Крым.