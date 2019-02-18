Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Станом на 18 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 52-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 86-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 250 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 2 980 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" додали, минулої доби, 17 лютого, станціями вироблено 280,78 млн кВт-г електроенергії.
Минулої доби атомні станції України недовиробили через балансові обмеження - 1,17 млн кВт-г електроенергії, а через системні обмеження - 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, анонімне повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції надійшло 13 лютого, наприкінці робочого дня.