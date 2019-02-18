Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

"На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 52-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 86-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 250 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 2 980 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 17 февраля, станциями выработано 280,78 млн кВт-ч электроэнергии.

За прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали через балансовые ограничения - 1,17 млн кВт-ч электроэнергии, а через системные ограничения - 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, анонимное сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции поступило 13 февраля, в конце рабочего дня.



