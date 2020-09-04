"Енергоатом" заявив, що втратив 20 млрд грн через низьку ціну електроенергії для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Оператор національних АЕС - "Енергоатом" з початку року втратив 20 млрд грн через низьку ціну продажу електроенергії для населення, повідомили у компанії, інформує УНН.
"За 8 місяців 2020 року "Енергоатом" реалізував гарантованому покупцю 33,8 млрд кВт-год електроенергії за встановленими ПСО* цінами на загальну суму у 18,4 млрд грн (без ПДВ). За приблизними підрахунками, середня ринкова вартість цієї електроенергії перевищує 38 млрд грн", - розповіли в "Енергоатомі".
Також там додали, що у 2019 році за встановленою ПСО ціною було реалізовано 32,5 млрд кВт-год електроенергії на загальну суму 18,3 млрд грн (без ПДВ). Приблизна ринкова вартість цього обсягу електроенергії у другій половині 2019 року становила понад 45 млрд грн.
Раніше голова профспілки "Енергоатому" Олексій Лич повідомив, що населенню електроенергія продається за 1 коп/кВт*год. Водночас, собівартість її - 65 коп/кВт*год.
Зазначимо, що таку ціну продажу електроенергії для населення "Енергоатом" визначав самостійно.
Довідка УНН: ПСО – покладання спецобов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії".
Також нагадаємо, "Енергоатом" віддав на тендері 104 млн грн "технічному" учаснику, а у червні переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування і оприлюднити результати. Утім, таких поки немає.