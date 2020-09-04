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"Энергоатом" заявил, что потерял 20 млрд грн из-за низкой цены электроэнергии для населения

Киев • УНН

 • 12685 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Оператор национальных АЭС - "Энергоатом" с начала года потерял 20 млрд грн из-за низкой цены продажи электроэнергии для населения, сообщили в компании, передает УНН.

"Энергоатом" заявил, что потерял 20 млрд грн из-за низкой цены электроэнергии для населения

"За 8 месяцев 2020 года "Энергоатом" реализовал гарантированному покупателю 33,8 млрд кВт-ч электроэнергии по установленным ВСО* ценам на общую сумму в 18,4 млрд грн (без НДС). По приблизительным подсчетам, средняя рыночная стоимость этой электроэнергии превышает 38 млрд грн", - рассказали в "Энергоатоме".

Также там добавили, что в 2019 году по установленной ВСО цене было реализовано 32,5 млрд кВт-ч электроэнергии на общую сумму 18,3 млрд грн (без НДС). Приблизительная рыночная стоимость этого объема электроэнергии во второй половине 2019 года составила более 45 млрд грн.

Ранее глава профсоюза "Энергоатома" Алексей Лич сообщил, что населению электроэнергия продается за 1 коп/кВт*ч. В то же время, себестоимость ее - 65 коп/кВт*ч.

Отметим, что такую цену продажи электроэнергии для населения "Энергоатом" определял самостоятельно.

Справка УНН: ВСО - возложение спецобязательств для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии".

Также напомним, "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока №5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.

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