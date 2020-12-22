Енергоатом продав Коломойському рекордний обсяг "дешевої" електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Вчора, 21 грудня, компанія "Енергоатом-трейдинг" (підрозділ "Енергоатома" – ред.) реалізувала рекордні 13,3 млн МВт-год (87,7% запропонованого обсягу) електроенергії. Про це свідчать дані Української енергетичної біржі (УЕБ), передає УНН.
За даними біржі, "Енергоатом" реалізував 13,03 млн МВт-год електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1 159,76 грн за МВт-год при стартовій 1400 грн за МВт-год.
При цьому левова частка запропонованої електроенергії - 2500 лотів з 3000 або близько 10,8 млн МВт-год, - була продана за ціною 1150 грн за МВт-год.
Продаж електроенергії (з періодом постачання з 1 січня до 30 червня 2021 року) відбувся за двосторонніми договорами.
Повідомляється, що найбільший обсяг електроенергії придбав трейдер "Юнайтед Енерджі", якого пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Експерти охрестили результати торгів "Енергоатому" аукціоном "небаченої щедрості".
"На РДН ціна зашкалює за 1600 грн за МВт-год. ГарПок скромно торгує по 1500 грн. Енергоатом влаштовує аукціон небаченої щедрості - по 1159 грн. На півроку. Разом (ми добрі - ділимо різницю на два, все-таки не завжди у генерації ОЗП) 200 грн на 13 млн МВт-год, це яка ж небачена економія у когось трапилася?", - коментує експерт Ілона Заєць.
Вона зауважує, що левова частка дісталася "Юнайтед Енерджі". Також "дешева" електроенергія дісталася компаніям "Д.Трейдінг", "Солді Інфініті", "Укренерго", "Укр Газ Ресурс", "ЕТГ", "Вімком", "Ле Трейдінг Україна" і КП "Кривбасводоканал" (звідки родом Президент Володимир Зеленський).