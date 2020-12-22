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Энергоатом продал Коломойскому рекордный объем "дешевой" электроэнергии

Киев • УНН

 • 17319 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Вчера, 21 декабря, компания "Энергоатом-трейдинг" (подразделение "Энергоатома" - ред.) Реализовала рекордные 13,3 млн МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ), передает УНН.

Энергоатом продал Коломойскому рекордный объем "дешевой" электроэнергии

По данным биржи, "Энергоатом" реализовал 13,03 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1 159,76 грн за МВт-ч при стартовой 1400 грн за МВт-час.

При этом львиная доля предложенной электроэнергии - 2500 лотов из 3000 или около 10,8 млн МВт-ч, - была продана по цене 1150 грн за МВт-час.

Продажа электроэнергии (с периодом поставки с 1 января по 30 июня 2021 года) состоялась по двусторонним договорам.

Сообщается, что наибольший объем электроэнергии приобрел трейдер "Юнайтед Энерджи", которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Эксперты назвали результаты торгов "Энергоатома" аукционом "невиданной щедрости".

"На РДН цена зашкаливает за 1600 грн за МВт-час. ГарПок скромно торгует по 1500 грн. Энергоатом устраивает аукцион невиданной щедрости - по 1159 грн. На полгода. Вместе (мы добрые - делим разницу на два, все-таки не всегда в генерации ОЗУ) 200 грн в 13 млн МВт-ч, это какая невиданная экономия у кого случилась?", - комментирует эксперт Илона Заец.

Она замечает, что львиная доля досталась "Юнайтед Энерджи". Также "дешевая" электроэнергия досталась компаниям "Д.Трейдинг", "Солди Инфинити", "Укрэнерго", "Укр Газ Ресурс", "ЭТГ", "Вимком", "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбассводоканал" (откуда родом Президент Владимир Зеленский).

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