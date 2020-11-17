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Енергетики сумніваються в наявності претендентів на "електричний стілець" міністра енергетики

Енергетики сумніваються в наявності претендентів на "електричний стілець" міністра енергетики

Київ • УНН

 • 12358 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Глава профільного Комітету ВР Андрій Герус навряд чи піде на те, щоб зараз очолити Міненерго. Крісло міністра в нинішніх умовах це "електричний стілець", тому претендентів буде мало, а гідних ще менше. Галузеві експерти в коментарі УНН обговорили доцільність ротацій в Міненерго.

Про можливу ротацію заговорили після активізації однієї з груп впливу, куди входять інтереси Віктора Пінчука, Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського. Останній неодноразово намагався "всунути" в Міненерго свою людину. Але експерти кажуть про те, що всі обговорювані (за чутками) кандидатури не годяться для кризового менеджменту і не дотягують до рівня нинішньої глави Міненерго Ольги Буславець. Від цього і нерозуміння доцільності будь-яких рокіровок.

Не вірять вони і в те, що Андрій Герус змінить "м'яке" крісло глави Комітету ВР на "електричний" стілець міністра.

"Абсолютно різні функції у глави паливно-енергетичного комітету, де ніякої відповідальності немає. Адже йому, за моїм інсайдом, пропонували при уряді Гончарука крісло міністра. Але він відмовився, тому що комфортніше бути головою комітету. Я думаю, що Герус ніколи не погодиться сісти на "електричний стілець" міністра енергетики ", - зазначила Ольга Кошарна.

Міністром енергетики повинен бути професіонал і людина "на досвіді". Ні одного, ні іншого у Геруса немає, продовжила вона.

"Герус - він же інвестиційний банкір. Так, є у нього досвід роботи в НКРЕКП, але він дуже маленький. А щоб охопити всю сферу діяльності міністерства енергетики, потрібно знати закони, потрібно розуміти, як регулюються відносини в сфері газу, електроенергетики, нафти, вугілля та іншого. У нього (Геруса - ред.), з моєї точки зору, немає таких знань. Він потрапив до Верховної Ради, виключно розкручуючи тему "Роттердам Плюс" (методика визначення вартості вугілля для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії, яка застосовувалася в Україні з травня 2016 року по червень 2019 року - ред.). Водночас Буславець до посади в.о. міністра працювала в міністерстві кілька років керівником енергетичного департаменту, і досвід у неї є", - зазначила Кошарна.

Схожої думки енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Порівнюючи Буславець і Геруса, фахівець зазначив, що це "мерседес" проти "запорожця".

"Якщо взяти рівень професіоналізму Буславец і Геруса - це як порівнювати Мерседес з продукцією Запорізького автомобільного заводу. Це моя виключно суб'єктивна точка зору, але думаю, що більшість енергетичних експертів мають схожу позицію", - заявив він.

Про відсутність досвіду і наявності необхідних знань у Геруса заявив також енергетичний експерт Юрій Корольчук.

"Він - фігура не того масштабу, міністром енергетики він бути не зможе. У нього не вистачає знань навіть як для керівника енергетичного комітету ВР. Він тільки концентрується на енергетиці, теплогенерації, а є ж ще гідрогенерація, вугілля, Теплокомуненерго ... Тому, я сумніваюся, що він буде міністром енергетики, оскільки тут немає логіки. Герус і так вже розхитав профільний комітет ВР своїм розхлябаним ставленням до його діяльності", - заявив Корольчук, пригадуючи скандали, пов'язані з ним.

"Він загруз у скандалах ще з вересня минулого року, коли дозволили імпорт електроенергії з боку Росії і Білорусі. Потім були схеми на ринку електроенергії, в частині так званої "торгівлі повітрям". Потім була зелена генерація, і схеми. Всі ми пам'ятаємо, як Геруса звинувачували в тому, що він спільно з членами НКРЕКП увійшов у змову і дозволяв компаніям заробляти на торгівлі електроенергією", - розповів Корольчук.

Нагадаємо, Ольга Буславець очолює Міненерго з приставкою в.о. з квітня. За словами галузевих експертів, весь час її "підсиджує" так звана група Ігоря Коломойського, яка хоче мати власного міністра енергетики.

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