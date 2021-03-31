Елітні автівки, квартири, соболя: що задекларувала голова Держспоживслужби Магалецька

Деталі

У власності Магалецької та її родини дві квартири у Києві площею 168,9 м.кв та 70,4 м.кв, а також дві земельні ділянки, розташовані у Нових Безрадичах Обухівського району Київської області (1 тис. м.кв. та 700 м.кв).

Крім того, Магалецька є власником житлового будинку, розташованого у Києві, загальною площею 237 м.кв.

Також, у власності родини. Магалецької — автомобіль Іnfiniti QX60 2017 року випуску. А ще, голова ДПСС орендує автомобіль марки Toyota Camry 2017 року випуску.

Магалецька очолила ДПСС 4 листопада 2020 року. До того часу вона працювала у ТОВ “Агродженерейшн Україна”. За 10 місяців 2020 року вона отримала там понад 1,2 млн грн зарплати та 155 тис. грн соцдопомоги.

Заробітна плата Магалецької за два місяці роботи на посаді голови ДПСС склала 51,8 тис. грн.

Також голова ДПСС вказала, що торік вона отримала 610 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Син Магалецької — Андрій Магалецький — отримав грант на навчання у США у розмірі 861 тис. грн.

На банківських рахунках Магалецька тримає понад 73 тис. грн та 7 тис. дол. Готівкою Магалецька тримає 300 тис. грн.

Спільно із чоловіком Магалецька володіє готівкою у розмірі: 5 тис. швейцарських франків, 400 тис. дол. та 44 тис. євро. А ще Магалецька вказала, що має шуби з міху соболя вартістю 450 тис. грн.

Доповнення

Після інциденту в херсонському заповіднику “Асканія-Нова”, коли з січня не припиняється масова загибель “червонокнижних” птахів від отруєного зерна, експерти підняли питання некомпетентності голови ДПСС Владислави Магалецької, яка зайняла посаду без конкурсу. У відповідь на претензії експертів у ДПСС компетентність Магалецької обгрунтували знанням іноземних мов і навчанням у “престижних” навчальних закладах.