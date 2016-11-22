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Електротехніки на 785 тис. грн вилучили на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Одеській області співробітники податкової міліції вилучили електротехніки на 785 тисяч гривень, яка була незаконно ввезена на територію України. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Електротехніки на 785 тис. грн вилучили на Одещині

Так, в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, було встановлено, що організатори незаконної діяльності, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, шляхом оформлення безтоварних операцій з продажу незаконно імпортованої техніки, ухилилися від сплати податків.

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“В результаті проведених двох обшуків було виявлено та вилучено телевізори, ноутбуки та планшети на суму 785 тисяч гривень, які були незаконно ввезені на територію України” — повідомив С.Білан.

Наразі вилучене передано на відповідальне зберігання, а слідчі дії тривають.

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