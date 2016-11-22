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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Электротехники на 785 тыс. грн изъяли в Одесской области

Киев • УНН

 • 4575 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Одесской области сотрудники налоговой милиции изъяли электротехники на 785 000 гривен, которая была незаконно ввезена на территорию Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Электротехники на 785 тыс. грн изъяли в Одесской области

Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организаторы незаконной деятельности, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных предприятий путем оформления бестоварных операций по продаже незаконно импортируемой техники, уклонились от уплаты налогов.

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"В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято телевизоры, ноутбуки и планшеты на сумму 785 000 гривен, которые были незаконно ввезены на территорию Украины", - сообщил С.Билан.

Сейчас изъятое передано на ответственное хранение, а следственные действия продолжаются.

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