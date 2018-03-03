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Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Ремонтні служби відновили енергопостачання Донецької фільтрувальної станції, яке було перервано через обстріли бойовиків вчора. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

«Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. Зараз промиваються фільтри й до вечора станція запрацює у штатному режимі на повну потужність. За словами Павла Малихіна, голови ВЦА Авдіївки, вода людям подається без перебоїв, запасні резервуари повністю заповнені водою»,- написав Жебрівський.

За його словами, вчора внаслідок бойових дій трапилося коротке замикання обладнання станції.

Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій сил АТО біля Авдіївки один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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