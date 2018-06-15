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Експорт зернових становить 39 млн тонн - Держпродспоживслужба

Експорт зернових становить 39 млн тонн - Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 8288 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 16,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 10 млн тонн, фуражної – 6,8 млн тонн), ячменю – 4,1 млн тонн, кукурудзи – понад 17 млн тонн. Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН.

За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 43 млн тонн зернових, зокрема, більше 17 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 11,6 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,7 млн тонн), ячменю – 5,2 млн тонн, кукурудзи – понад 19,7 млн тонн).

Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,8 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 2,1 млн тонн, сої – більше ніж 2,7 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив 3,9 млн тонн (у тому числі ріпаку – 1 млн тонн, сої – понад 2,9 млн тонн).

Як повідомлв УНН, на сьогодні стабільний врожай України становить 45-50 млн тонн зерна на рік.

Нагадаємо, в Україні станом на 30 травня посіяно ранніх зернових та зернобобових культур на площі 7,06 млн га.

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