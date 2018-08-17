Експорт до Євросоюзу зріс на 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За підсумками першого півріччя експорт товарів та послуг до ЄС зріс 35%. Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
“За підсумками першого півріччя маємо непоганий „плюс“. Ринок Євросоюзу так само залишається номером один для українських експортерів: +12,7% — зростання товарного експорту, +5,7% — зростання експорту послуг, +35% — зростання експорту товарів та послуг до ЄС”, — зауважив Гройсман.
За даними МЕРТ, за шість місяців 2018 року експорт товарів і послуг з України до ЄС зріс на 1,8 млрд проти шести місяців 2017 року, і склав 11,2 млрд доларів.
Нагадаємо, найбільше у І півріччі Україна відправила на експорт недорогоцінних металів та виробів з них, продуктів рослинного походження, машин, обладнання та механізмів.