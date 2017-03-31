Експертиза спростувала нанесення збитків державі з боку екс-правління банку “Михайлівський”

Зокрема, у Висновку судових експертів йдеться про договір факторингу, за яким банк “Михайлівський” відступив кредитний портфель на користь фінансової компанії “Плеяда”.

У Фонді гарантування вкладів фізосіб вважають, що цей договір є нікчемним, посилаючись на те, що відступлення кредитного портфелю було здійснено на безоплатній основі та за заниженою ціною. При цьому експерти так і не змогли пояснити, як ФГВФО вдалося до одного й того ж договору застосувати такі взаємовиключні обставини.

Судові експерти в свою чергу взагалі спростували як безоплатність відступлення кредитного портфелю, так і те, що воно було здійснено за заниженою вартістю.

"Документально підтверджується отримання ПАТ “Банк “Михайлівський” в обмін на відступлені права вимоги згідно з умовами Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 р. грошових коштів у розмірі 483 036 160,00 грн.

Як зазначалося у дослідженні за четвертим питанням, відповідно до п.3 ст.3 Закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є економічно самостійною установою, має самостійний баланс, поточний та інший рахунки в Національному банку України, а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах — державних банках.

У Звіті ФГВФО відсутні розрахунки збитків, завданих ФГВФО та/або державі, документальне та нормативне обґрунтування збитків.

Укладений договір № 1905 від 19.05.2016р. не регулює та не стосується будь-яких відносин між Фондом та ПАТ “Банк Михайлівський”, — зазначено у Висновку судових експертів.

За результатом проведення експертизи, вони дійшли висновку, що укладання та виконання ПАТ “Банк Михайлівський” договору № 1905 від 19.05.2016 р. не призвело до зменшення активів чи збільшення зобов’язань, результатом чого б стало збільшення витрат, і , як наслідок, виникнення збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

“Відповідно, відсутні підстави для виникнення у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як економічно самостійної установи, будь-яких фінансових наслідків в результаті укладання та виконання ПАТ "Банк Михайлівський“ договору № 1905 від 19.05.2016 р.”, — йдеться у Висновку.

Експерти наголосили, що твердження про збитки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або державі, що виникла в результаті укладання цього договору, є передчасними, документально необґрунтованими та містять ознаки припущення.