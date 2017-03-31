Экспертиза опровергла нанесение ущерба государству со стороны экс-правления банка "Михайловский"

В частности, в заключении судебных экспертов говорится о договоре факторинга, по которому банк "Михайловский" отступил кредитный портфель в пользу финансовой компании "Плеяда".

В Фонде гарантирования вкладов физлиц считают, что этот договор является ничтожным, ссылаясь на то, что уступка кредитного портфеля было осуществлена на безвозмездной основе и по заниженной цене. При этом эксперты так и не смогли объяснить, как ФГВФЛ удалось к одному и тому же договору применить такие взаимоисключающие обстоятельства.

Судебные эксперты в свою очередь вообще опровергли как бесплатность уступки кредитного портфеля, так и то, что это было осуществлено по заниженной стоимости.

"Документально подтверждается получение ПАО "Банк "Михайловский" в обмен на уступленные права требования согласно условиям Договора факторинга № 1905 от 19.05.2016 г. денежных средств в размере 483 036 160,00 грн.

Как отмечалось в исследовании по четвертому вопросу, в соответствии с п.3 ст.3 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования вкладов физических лиц является экономически самостоятельным учреждением, у него есть самостоятельный баланс, текущий и другие счета в Национальном банке Украины, а также счета в ценных бумагах в депозитарных учреждениях - государственных банках.

В Отчете ФГВФЛ отсутствуют расчеты убытков, причиненных ФГВФЛ и/или государству, документальное и нормативное обоснование убытков.

Заключен договор № 1905 от 19.05.2016 г. не регулирует и не касается каких-либо отношений между Фондом и ОАО "Банк Михайловский", - говорится в заключении судебных экспертов.

По результатам проведения экспертизы, они пришли к выводу, что заключение и выполнение ПАО "Банк Михайловский" договора № 1905 от 19.05.2016 г. не привел к уменьшению активов или увеличения обязательств, результатом чего стало бы увеличение расходов, и, как следствие, возникновения убытков Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Соответственно, отсутствуют основания для возникновения у Фонда гарантирования вкладов физических лиц, как экономически самостоятельного учреждения, любых финансовых последствий в результате заключения и исполнения ПАО "Банк Михайловский" договора № 1905 от 19.05.2016 г.", - говорится в заключении.

Эксперты отметили, что утверждение об убытках Фонда гарантирования вкладов физических лиц и/или государства, которые возникли в результате заключения этого договора, являются преждевременными, документально необоснованными и содержат признаки предположения.