Експерти визначили, де найшвидше зростають ціни на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Станом на 4 січня, у рейтингу областей по зростанню цін на бензин марки А-92 лідируючі позиції займає Полтавська область. Про це свідчать дані аналітики НТЦ "Психея", передає УНН.
Так, згідно моніторингу, саме бензин марки А – 92 в Україні дорожчає найшвидшими темпами.
В регіональному плані, лідером по здорожчанню є Полтавщина. Там літр бензину можна придбати в середньому за 27,09 грн.
Зазначимо, що згідно аналізу, найдешевше це паливо продається у Чернігівській (26,54 грн/л) та Сумській області (26,71 грн/л).
Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш, ніж на 7%, дизель – на 10%. В першу чергу, експерти пов'язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливого цінової змови вітчизняних операторів.
Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів (ОККО і WOG) швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску, аніж бажання дійсно розібратися в проблемах подорожчання ресурсу.