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Експерти у доповіді про майбутнє НАТО радять зміцнити партнерство з Україною

Експерти у доповіді про майбутнє НАТО радять зміцнити партнерство з Україною

Київ • УНН

 • 24874 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. НАТО повинне розширювати і зміцнювати партнерські відносини з Україною і Грузією та активізувати політику "відкритих дверей". Про це йдеться в опублікованій напередодні доповіді спеціальної експертної групи щодо подальшої адаптації НАТО до 2030 року, передає УНН.

У доповіді вказано, що НАТО повинне розробити глобальний план для більш ефективного використання своїх партнерських відносин для просування стратегічних інтересів НАТО. Зокрема, "перейти від нинішнього підходу, заснованого на потребах, до підходу, заснованого на інтересах".

"Необхідно підтримувати й активізувати політику відкритих дверей НАТО. НАТО повинне розширювати і зміцнювати партнерство з Україною і Грузією, прагнути до посилення взаємодії з Боснією і Герцеговиною та протидіяти дестабілізації на Західних Балканах", - йдеться у доповіді експертів.

Також у документі зауважується й те, що НАТО повинне активізувати Середземноморський діалог (СД) і Стамбульську ініціативу про співпрацю (СІС) за допомогою посилення політичної участі, нарощування потенціалу та підвищення стійкості. "Йому слід поглибити співпрацю з партнерами з Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі за рахунок посилення обміну інформацією і створення регулярних діалогів з технологічного співробітництва та об'єднання досліджень і розробок в окремих областях", - сказано далі у доповіді.

При цьому у документі вказано на виклики для НАТО з боку Росії.

"В євроатлантичному регіоні найбільш серйозний геополітичний виклик представляє Росія. Хоча за економічними та соціальними показниками Росія перебуває в занепаді, вона довела свою здатність до територіальної агресії і, ймовірно, залишиться головною загрозою, з якою зіткнеться НАТО в найближче десятиліття", - зазначається у доповіді.

Нагадаємо, у НАТО стурбовані діями Росії щодо країн-сусідів та підтримують територіальну цілісність України, Білорусі, Грузії та Молдови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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