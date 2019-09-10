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Експерт: зростання ВВП у другому кварталі було неякісним

Експерт: зростання ВВП у другому кварталі було неякісним

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Зростання ВВП у другому кварталі поточного року до 4,6% було ситуативним і неякісним. Про це у своєму блозі на УНН написав міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.

"Переможні реляції про зростання національного ВВП до 4,6% у 2-му кварталі відлунали. Але, у додаткові доходи населення країни так і не конвертувалися.

Та це й не могло статися - адже дане зростання було швидше ситуативним і за своєю природою неякісним. У своїй основі його сформували роздрібна торгівля (+7,8%) - підігріта грошима наших заробітчан, які з початку року (7 місяців) збільшили свої грошові перекази на 13% та їх рекордна сума склала 106 млрд грн, а також сільське господарство (+6,3% ) - все більше і більше збільшує темпи експорту сільськогосподарської продукції за рубежі нашої Батьківщини", - вважає експерт.

Гарбарук звернув увагу на дисбаланс в темпах зростання експорту й імпорту. Дана структура експорту підтверджує, що Україна залишається сировинною державою. Експерт пропонує вихід із ситуації, що склалася, - стимулювати розвиток переробних галузей і виробництва продукції з високою доданою вартістю введенням диференційованої ставки ПДВ для експортерів. Наприклад, експортуєш зерно - платиш 20% ПДВ, експортуєш борошно - платиш 10%, а експортуєш високоякісні макарони в сучасній упаковці - платиш податок в розмірі 5%.

Як повідомляв УНН, за даними Держстату, економіка України показала зростання в II кварталі цього року на 4,6%

Нагадаємо, уряд запланував зростання економіки України на 40% за 5 років.

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