Эксперт: рост ВВП во втором квартале был некачественным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Рост ВВП во втором квартале текущего года до 4,6% был ситуативным и некачественным. Об этом в своем блоге на УНН написал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.
"Победные реляции о росте национального ВВП до 4,6% во 2-м квартале отзвучали. Но, в дополнительные доходы населения страны так и не конвертировались.
Да это и не могло произойти — ведь данный рост был скорее ситуативным и по своей природе некачественным. В своей основе его сформировали розничная торговля (+7.8%) — подогретая деньгами наших заробитчан, которые с начала года (7 месяцев) увеличили свои денежные переводы на 13% и их рекордная сумма составила 106 млрд грн, а также сельское хозяйство (+6.3%) — все больше и больше увеличивающее темпы экспорта сельскохозяйственной продукции за рубежи нашей Родины", - считает эксперт.
Гарбарук обратил внимание на дисбаланс в темпах роста экспорта и импорта. Данная структура экспорта подтверждает, что Украина остается сырьевым государством. Эксперт предлагает выход из сложившейся ситуации – стимулировать развитие перерабатывающих отраслей и производства продукции с высокой добавленной стоимостью введением дифференцированной ставки НДС для экспортеров. К примеру, экспортируешь зерно – платишь 20% НДС, экспортируешь муку – платишь 10%, а экспортируешь высококачественные макароны в современной упаковке – платишь налог в размере 5%.
Как сообщал УНН, по данным Госстата, экономика Украины показала рост во II квартале этого года на 4,6%
Напомним, правительство запланировало рост экономики Украины на 40% за 5 лет.