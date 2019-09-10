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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84808 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106273 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112935 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120898 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148851 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149077 просмотра

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Эксперт: рост ВВП во втором квартале был некачественным

Эксперт: рост ВВП во втором квартале был некачественным

Киев  •  УНН

 • 15419 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Рост ВВП во втором квартале текущего года до 4,6% был ситуативным и некачественным. Об этом в своем блоге на УНН написал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

"Победные реляции о росте национального ВВП до 4,6% во 2-м квартале отзвучали. Но, в дополнительные доходы населения страны так и не конвертировались.

Да это и не могло произойти — ведь данный рост был скорее ситуативным и по своей природе некачественным. В своей основе его сформировали розничная торговля (+7.8%) — подогретая деньгами наших заробитчан, которые с начала года (7 месяцев) увеличили свои денежные переводы на 13% и их рекордная сумма составила 106 млрд грн, а также сельское хозяйство (+6.3%) — все больше и больше увеличивающее темпы экспорта сельскохозяйственной продукции за рубежи нашей Родины", - считает эксперт.

Гарбарук обратил внимание на дисбаланс в темпах роста экспорта и импорта. Данная структура экспорта подтверждает, что Украина остается сырьевым государством. Эксперт предлагает выход из сложившейся ситуации – стимулировать развитие перерабатывающих отраслей и производства продукции с высокой добавленной стоимостью введением дифференцированной ставки НДС для экспортеров. К примеру, экспортируешь зерно – платишь 20% НДС, экспортируешь муку – платишь 10%, а экспортируешь высококачественные макароны в современной упаковке – платишь налог в размере 5%.

Как сообщал УНН, по данным Госстата, экономика Украины показала рост во II квартале этого года на 4,6%

Напомним, правительство запланировало рост экономики Украины на 40% за 5 лет.

Украинские Национальные Новости

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