Експерт УЄФА виступить в Херсоні на форумі для дитячо-юнацьких тренерів з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У суботу 25 серпня в Херсонській ОДА відбудеться форум для дитячо-юнацьких тренерів з футболу. У заході візьме участь провідний експерт з питань розвитку елітного дитячо-юнацького футболу УЄФА Роджер Мейхтрі, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
"Попри період відпусток і літніх канікул для участі в форумі вже зареєструвалася велика кількість футбольних тренерів", - підкреслюють в прес-службі ОДА.
Форум пройде в рамках Всеукраїнського турніру з футболу "Крим - це Україна", який стартував вчора, 20 серпня, в Херсоні.
Як писав УНН, в УЄФА повідомили про відсутність конфлікту інтересів у президента Федерації Футболу України Андрія Павелка.