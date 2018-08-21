Эксперт УЕФА выступит в Херсоне на форуме для детско-юношеских тренеров по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В субботу 25 августа в Херсонской ОГА пройдет форум для детско-юношеских тренеров по футболу. В мероприятии примет участие ведущий эксперт по вопросам развития элитного детско-юношеского футбола УЕФА Роджер Мейхтри, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
“Несмотря на период отпусков и летних каникул для участия в форуме уже зарегистрировалось большое количество футбольных тренеров”, — подчеркивают в пресс-службе ОГА.
Форум пройдет в рамках Всеукраинского турнира по футболу “Крим — це Україна”, который стартовал вчера, 20 августа, в Херсоне.
Как писал УНН, в УЕФА сообщили об отсутствии конфликта интересов у Президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко.