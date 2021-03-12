Експерт ТСК по Укрзалізниці спростував пропозиції зайняти посаду відстороненого Езугбая

Деталі

"Ні, посади (в "УЗ" - ред) мені не пропонували, тільки сприяння членам ТСК. Але тепер, якщо такі пропозиції будуть, я з великим задоволенням їх розгляну. У мене є багато напрацювань в частині реформування та коригування ситуації з операційної та експлуатаційної роботи залізниці", - каже Підгородецький.

Він також розповів, як функціонували вантажоперевезення "УЗ" під час Іраклі Езугбая, який подав у відставку вчора з посади комерційного директора, також відповідального за вантажоперевезення.

"Рухомий вантажний потяг розподілявся через автоматизовану систему включно до приходу на посаду Іраклі Езугбая. Саме Іраклі ввів систему ручного розподілу вагона і без будь-якого рішення правління, одноосібно, за усною вказівкою зупинив автоматизовану систему розподілу вагонів", - повідомив Підгородецький.

Він розповів, що під час роботи в "Укрзалізниці" був прихильником того, щоб будь-які вантажні вагони, в тому числі зерновози, розподілялися автоматизованою системою. Однак під час його перебування керівництво "УЗ" також скасовувало автоматизацію розподілу і пов'язано це було з тим, що держкомпанія не здатна була виконати заявки клієнтів у визначений термін - 4 доби.

"Були випадки, коли вагони до клієнтів доїжджали через 14 діб, і звичайно, в таких умовах, "УЗ" з огляду на неспроможність вчасно забезпечити прибуття вагона не тільки "ламала дров" клієнтам, але і сама зазнавала збитків через оборот порожніх вагонів", - підкреслив Підгородецький.

Доповнення

У 2020 році правління "Укрзалізниці" не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованих). При цьому правлінням значно були зменшені тарифи на вантажоперевезення - основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая вчора, 11 березня, подав у відставку. Профспілки залізничників вимагають відставки і глави правління "УЗ" Володимира Жмака.

Тим часом в парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці". На останньому засіданні члени ТСК дали доручення наглядовій раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та Прем'єр-міністру Денису Шмигалю дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії.